الأربعاء 02-03-2022
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الأربعاء، 02-03-2022 07:12 ص

بايدن: نستعد لإخراج كمية إضافية من النفط عند الحاجة

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الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن واشنطن وحلفاءها قد تخرج كمية إضافية من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية عند الحاجة.

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وقال أثناء تقديمه رسالته السنوية "حول الوضع في البلاد": "يمكنني الإعلان اليوم أن الولايات المتحدة بالتعاون مع 30 دولة أخرى اتخذت إجراءات لإخراج 60 مليون برميل من النفط من الاحتياطات في جميع أنحاء العالم. وتعلب أمريكا دورا مركزيا في ذلك. ونستعد لعمل المزيد بالتعاون مع شركائنا إذا لزم الأمر".


وأضاف: "ستسمح هذه الخطوات بتخفيض سعر الوقود في بلدنا. أعرف أن الأخبار عما يحدث قد تبدو مزعجة. لكن أريد أن تعرفوا أن كل شيء سيكون عندنا على ما يرام".
تجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط تشهد ارتفاعا ملحوظا نتيجة الأحداث الجارية في أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

 

روسيا اليوم


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