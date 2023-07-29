بحث تأسيس غرفة صناعة أردنية عراقية

الوكيل الاخباري - بحث رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، مع رئيس اتحاد الصناعات العراقي، عادل عكاب، تأسيس غرفة صناعة مشتركة تسهم بإنتاج لجان قطاعية، وإجراء دراسة مشتركة لتنمية الصناعة وتكاملها بين البلدين، وتقييم المشروعات القائمة لإحداث تكامل صناعي متبادل.

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وبحث الجانبان خلال اجتماع على هامش زيارة رئيس الوزراء الأخيرة للعراق؛ فتح نافذة للتعامل بشهادات المنشأ بين الاتحادين دون الحاجة للمصادقة من قبل السفارات أو الخارجية، الأمر الذي يتيح التجارة المباشرة والأسرع بين البلدين، والتعامل مع المواد المصدرة بالفحوصات المحلية دون الحاجة لطرف ثالث، ومعالجة البضائع المستوردة إلى الأردن بالطريقة نفسها التي يتم بها التعامل مع البضائع في العراق، لا سيما أن أكثر من 65 بالمئة من المشروعات في المدينة الاقتصادية تتعلق بالصناعات، ما يستدعي التعاون مع الاتحادين في جميع المراحل.



وقال الجغبير في بيان، اليوم السبت، إن هذه المباحثات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين وستفتح الطريق لمزيد من الفرص التجارية والاقتصادية بينهما، معتبرا أن القدرة على إنشاء غرفة صناعة مشتركة وإجراء دراسات مشتركة لتنمية الصناعة تعد جوانب أساسية لتعزيز التعاون بين البلدين.



بدوره، قال عكاب إن الاجتماع مع الجانب الصناعي الأردني يشكل نقطة تحول مهمة في تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، مؤكداً أهمية الشراكة مع الأردن من حيث تبسيط الإجراءات التجارية مثل المعاملة المباشرة بشهادات المنشأ.

ودعا إلى تقوية الروابط الاقتصادية بين البلدين من خلال دعم القطاع الصناعي فيهما.