السبت 29-07-2023
الوكيل الاخباري

تنويه هام حول موعد دوام طلبة المدارس الخاصة

هل يؤثر قرار حظر تصدير الأرز الروسي على الأردن ؟

زوارق الاحتلال الحربية تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة

توصية بتحويل الأردن إلى أسرع مراكز التجارة الإلكترونية بالمنطقة

بحث تأسيس غرفة صناعة أردنية عراقية

مجدداً .. كلب ضال ينهش طفلًا امام منزله

الصفدي يعزي بالشيخ سعيد بن زايد

روسيا تحظر تصدير الأرز حتى نهاية العام

الامن العام يكشف سبب وفاة لبناني بعمان

سيارة كهربائية أحدثت كارثة في سفينة تحمل آلاف المركبات لمصر

 
السبت، 29-07-2023 11:53 ص

بحث تأسيس غرفة صناعة أردنية عراقية

906FB60F-F001-4F06-959C-619304E5DDAD


الوكيل الاخباري - بحث رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، مع رئيس اتحاد الصناعات العراقي، عادل عكاب، تأسيس غرفة صناعة مشتركة تسهم بإنتاج لجان قطاعية، وإجراء دراسة مشتركة لتنمية الصناعة وتكاملها بين البلدين، وتقييم المشروعات القائمة لإحداث تكامل صناعي متبادل.

اضافة اعلان


وبحث الجانبان خلال اجتماع على هامش زيارة رئيس الوزراء الأخيرة للعراق؛ فتح نافذة للتعامل بشهادات المنشأ بين الاتحادين دون الحاجة للمصادقة من قبل السفارات أو الخارجية، الأمر الذي يتيح التجارة المباشرة والأسرع بين البلدين، والتعامل مع المواد المصدرة بالفحوصات المحلية دون الحاجة لطرف ثالث، ومعالجة البضائع المستوردة إلى الأردن بالطريقة نفسها التي يتم بها التعامل مع البضائع في العراق، لا سيما أن أكثر من 65 بالمئة من المشروعات في المدينة الاقتصادية تتعلق بالصناعات، ما يستدعي التعاون مع الاتحادين في جميع المراحل.


وقال الجغبير في بيان، اليوم السبت، إن هذه المباحثات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين وستفتح الطريق لمزيد من الفرص التجارية والاقتصادية بينهما، معتبرا أن القدرة على إنشاء غرفة صناعة مشتركة وإجراء دراسات مشتركة لتنمية الصناعة تعد جوانب أساسية لتعزيز التعاون بين البلدين.


بدوره، قال عكاب إن الاجتماع مع الجانب الصناعي الأردني يشكل نقطة تحول مهمة في تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، مؤكداً أهمية الشراكة مع الأردن من حيث تبسيط الإجراءات التجارية مثل المعاملة المباشرة بشهادات المنشأ.
ودعا إلى تقوية الروابط الاقتصادية بين البلدين من خلال دعم القطاع الصناعي فيهما.

إقرأ ايضا
shutterstock_1016809915

البيت الأبيض يخفض توقعاته بشأن عجز الموازنة الأميركية

5854

الإمارات توقف تصدير الأرز وإعادة تصديره لمدة 4 شهور

161248

هل يؤثر قرار حظر تصدير الأرز الروسي على الأردن ؟

images-1-1-2

كم بلغ سعر بيع الليرة الذهب بالأردن اليوم ؟

45

الإضرابات تعطل رحلات الطيران بهذه الدولة الأوروبية

2019-01-08T100548Z_360874768_RC1498AF7100_RTRMADP_3_JORDAN-HELICOPTER

توصية بتحويل الأردن إلى أسرع مراكز التجارة الإلكترونية بالمنطقة

أخبار متعلقة
720231712324418830102

تقرير يكشف: هذه التكلفة يحتاجها الفرد الواحد شهرياً للعيش في عمّان

352308_5_1663922544

العراق يوضح بشأن تراجع صادرات النفط إلى الأردن

1689093134558

الجغبير يدعو إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجزائر

646aaaa6776f3fd0296d3b25cfa4163f

مشروع لنقل الغاز الى عمّان والزرقاء عبر شبكة أنابيب

1688568587371

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته اليومية على ارتفاع

1688396603979

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على انخفاض