الجغبير يدعو إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجزائر

الوكيل الاخباري - دعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والجزائر، بما يحقق مصلحة الطرفين، ويوفر تكاملاً اقتصادياً.

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وقال الجغبير، خلال لقائه وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري، المهندس علي عون، ووفدا جزائريا رفيع المستوى في مبنى الغرفة، اليوم الثلاثاء، إن التكامل الاقتصادي العربي يسهم في تشغيل الأيدي العاملة الوطنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المواد، ما يجعل الإقليم العربي أكثر منعة وقوة.



واشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن والجزائر ما زال متواضعا ولم يتجاوز 249 مليون دولار العام الماضي، ما يستدعي وضع آليات للارتقاء به وإزالة أي صعوبات أو عقبات تعترضه.



وأضاف إن "قيادتي البلدين تحرصان على تعزيز العلاقات بينهما في شتى المجالات، وذلك بعد زيارة جلالة الملك الى الجزائر في كانون الأول الماضي" ، لافتاً إلى أن إلغاء تأشيرة الدخول لمواطني البلدين، سيسهم في زيادة تبادل زيارات الوفود ورجال الأعمال بينهما، وبالتالي تعزيز العلاقات التجارية.



بدوره أكد عون حرص الحكومة الجزائرية على تطوير العلاقات مع الأردن، خاصة في مجال الصناعات الدوائية وغيرها، مشيدا بمستوى الصناعات الدوائية الأردنية المتميز.