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الخميس، 06-04-2023 03:28 م

بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية اليونانية

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الوكيل الإخباري - بحث مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين اليوم الخميس، مع السفيرة اليونانية لدى المملكة اليفثريا غالاثياناكي، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والآفاق المستقبلية للفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة والتشبيك بين مجتمع الأعمال.

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وحسب بيان للجمعية، أكد رئيس الجمعية حمدي الطباع حرص مجتمع الأعمال على الترويح الاستثماري للمملكة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية للأردن مع مختلف الدول من خلال مجالس الأعمال المشتركة التي ترتبط بها الجمعية مع نظرائها من مختلف الفعاليات الاقتصادية، لافتاً إلى ارتباط الجمعية بمذكرة تفاهم مع اتحاد مصدري شمال اليونان منذ عام 2006.


وأكد الطباع خلال اللقاء الذي عقد بمقر الجمعية، ضرورة إيجاد برامج عمل مشتركة ترتكز على تحديد القطاعات الاقتصادية ومجالات التعاون ذات الأولوية من كلا الجانبين، والتعاون على مستوى مؤسسات القطاع الخاص وزيادة التشبيك من خلال عقد اللقاءات الثنائية وتبادل الوفود.


ولفت إلى أن الجمعية بصدد عقد المؤتمر الدولي لأصحاب الأعمال الناطقين بالفرنسية منتصف أيار المقبل، داعياً مجتمع الأعمال اليوناني إلى المشاركة وزيارة الأردن للإطلاع على الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة والاستفادة من المزايا التي يتيحها قانون البيئة الاستثمارية الجديد.


من جهتها، أشارت السفيرة غالاثياناكي إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ما زال متواضعا ولا يعكس القدرات المتوفرة لدى الطرفين، مؤكدة أهمية مأسسة الجهود المبذولة لتطوير العلاقات المشتركة من خلال تكثيف الزيارات خاصة في ضوء استئناف اجتماعات اللجنة الأردنية- اليونانية المشتركة وتفعيل دورها.


بدورهم، أكد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الذين حضروا اللقاء، أهمية التعاون المشترك في مجالات السياحة واستقطاب المزيد من الأفواج السياحية لكلا البلدين، مشيرين إلى مزايا الاستثمار بالمملكة والفرص الاقتصادية الواعدة سيما بقطاع السياحة.


وحضر اللقاء أعضاء مجلس الإدارة المهندس عبد الرحيم البقاعي وميشيل نزال والمهندس عبد الحليم عابدين ومدير عام الجمعية طارق حجازي.


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