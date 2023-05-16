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بحث يحذر المستهلكين: لا تشتروا عبر البطاقات الائتمانية

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الثلاثاء، 16-05-2023 01:19 م

بحث يحذر المستهلكين: لا تشتروا عبر البطاقات الائتمانية

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الوكيل الاخباري - دعا بحث اقتصادي جديد المستهلكين إلى دعم الدفع عبر البطاقات الائتمانية لأنها لا تساعد على الادخار.

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وكشف البحث، أن 45% من حاملي بطاقات الائتمان لا يعرفون تكاليف نفقاتهم الشهرية.


ووجد أن حجم المصروفات والقيمة المعنوية للمشتريات غير واضحة لمستخدمي البطاقات الائتمانية، على عكس أولئك الذين يدفعون نقدا.


وكشف باحثون في مجال علم النفس في أن الناس يميلون إلى الإنفاق أكثر عند استخدام بطاقات الائتمان، مقارنة بأولئك الذين يدفعون نقدا.


ووفق مجلة فوربس، فإن معدلات الفائدة ترتفع على المستهلكين الذين يعجزون عن دفع رصيد البطاقة الائتمانية الخاصة بهم في الوقت المحدد لها.


وحذر البحث من الوقوع في فخ النقاط أو المكافآت التي يحصدونها جراء عمليات الشراء عبر البطاقة الائتمانية، على غرار الفوز بتذاكر سفر مجانية أو حجوزات في فنادق فارهة.


وأوضح أن التركيز على الاستثمار في الأصول وفي قطاعات أخرى، أجدى من التعويل على نقاط البطاقة الائتمانية.


وفي هذا الصدد، قالت الباحثة في الشأن الاقتصادي، محاسن مرسل:" هناك فرق بين الدفع نقدا وبين الدفع عبر النقود البلاستيكية (البطاقات)، لأن علم النفس يقول إن الدفع نقدا يعد موجعا حتى لأصحاب الثروات، لأن الشخص يشعر أن أمواله تتآكل.


واستطردت: "على الجانب الآخر، عندما يتم الدفع بواسطة بطاقات الائتمان، فإن علم النفس يقول إن أجهزة الاستشعار لدى البشر بشأن خطر هذه العمليات وتأثيرها على الميزانية الشهرية أو أموال الشخص، تتعطل".


وأشارت إلى أن استخدام البطاقات الائتمانية يعد سببا رئيسيا في تراكم الديون والفوائد على الأشخاص، مقابل أشياء اشتروها، لا يحتاجون معظمها. ( سكاي نيوز )

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