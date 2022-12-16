الجمعة 16-12-2022
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الجمعة، 16-12-2022 09:27 ص

بحجم احتياطيات كبيرة.. مصر تعلن اكتشاف حقل جديد للغاز

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الوكيل الاخباري - أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، الخميس، عن اكتشاف حقل كبير للغاز في منطقة النرجس بالبحر المتوسط.

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وأضاف الوزير في إفادة أمام لجنة برلمانية أن الاكتشاف في مرحلة التقييم الآن لتحديد حجم الاحتياطيات.


والنرجس واحدة من أربع مناطق استكشاف بحرية تمتلك فيها شركة "شيفرون" امتيازات تشغيلية في مصر إلى جانب شركة ثروة للبترول، وفقا لموقع "شيفرون" على الانترنت.


وأفادت نشرة "ميدل إيست إيكونوميك سيرفي" هذا الشهر، بأن حجم البئر الجديدة يبلغ 3.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز.


ويمكن أن يوفر هذا الاكتشاف دفعة لجهود مصر لتحويل نفسها إلى مركز للطاقة في شرق البحر المتوسط، بعد الإعلان في عام 2015 عن اكتشاف شركة إيني حقل ظهر العملاق للغاز. ( سكاي نيوز

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