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الثلاثاء، 29-11-2022 04:14 م

السعودية تجدد وديعة بـ5 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري

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الوكيل الإخباري - قالت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها جددت وديعة بقيمة 5 مليار دولار في مصر، بحسب بيان صادر على للبنك المركزي السعودي.

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وكانت المملكة قد أودعت السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، بناءً على توجيهات من القيادة السعودية.


وجاء في بيان المملكة العربية السعودية: " امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، ووفقاً للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد فقد استمرت المملكة العربية السعودية في تقديم الدعم السخي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لجمهورية مصر العربية الشقيقة، من خلال تمديد أجل وديعة المملكة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليار دولار".  ( investing )


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