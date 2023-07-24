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الإثنين، 24-07-2023 11:22 م

بريطانيا توافق على إقامة أكبر موقع لبطاريات تخزين الطاقة في العالم

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كارلتون باور ليمتد للطاقة أنها حصلت على موافقة السلطات البريطانية على مخطط لتمويل وبناء وتشغيل مشروع إقامة أكبر موقع لبطاريات تخزين الطاقة على مستوى العالم في بريطانيا باستثمار بلغ 750 مليون جنيه استرليني.

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ووفق التقارير الاقتصادية البريطانية، يهدف المشروع إلى إنشاء أكبر نظام لتخزين طاقة البطاريات في العالم في منطقة ترافورد للطاقة منخفضة الكربون بالقرب من مدينة مانشستر أوائل العام المقبل، بقدرة تقديرية تبلغ 1 جيجا واط (1040 ميجاوات / 2080 ميجاواط ساعة).


ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن رئيس قطاع تطوير أنظمة بطاريات تخزين الطاقة في أوروبا بشركة كارلتون باور، كريس ماكيرو، قوله إن مشروع موقع التخزين الجديد سيلعب دورا رئيسيا في زيادة مرونة نظام إمدادات الطاقة في شمال غرب بريطانيا.

 

بترا

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