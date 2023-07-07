الأسهم الأوروبية تنخفض وتتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف آذار

الوكيل الإخباري - انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، لتواصل الخسائر الفادحة التي تكبدتها في الجلسة السابقة.

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وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي صباح اليوم الجمعة 0.4 بالمئة ليتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف آذار.



وقاد قطاع المرافق الخسائر إذ سجل هبوطًا بلغ 1.2 بالمئة، كما هبط مؤشر فايننشال تايمز100 بنسبة 0.6 بالمئة، وفقاً لشبكة (سي إن بي سي الاقتصادية).



وتراجع سهم شل 0.2 بالمئة بعد أن ذكرت أكبر شركة للنفط والغاز في أوروبا اليوم الجمعة، إنها تتوقع أن تكون تعاملات الربع الثاني من العام في وحدتها للغاز "أقل بكثير" مقارنة بالربع السابق.



وانخفضت الأسهم الأوروبية أمس الخميس بعد أن أظهرت بيانات زيادة الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة أكثر بكثير من المتوقع في حزيران، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل رغم تزايد مخاطر الركود.

بترا