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بعد أزمة المصارف.. هل تنخفض أسعار النفط إلى 50 دولاراً للبرميل؟ خبير يجيب

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الجمعة، 17-03-2023 02:41 م

بعد أزمة المصارف.. هل تنخفض أسعار النفط إلى 50 دولاراً للبرميل؟ خبير يجيب

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الوكيل الإخباري - قال الخبير النفطي هاشم عقل، إن أسعار النفط تضررت بسبب تداعيات الانهيار الأخير لمصرف سيليكون فالي والمصارف الآخرى، وكانت سببا في الانخفاض الحاد في الطلب على الوقود.

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وبين عقل، أن تقليص حجم شركات التكنولوجيا على نطاق واسع، إلى جانب خفض موظفيها من نفقات السفر سبب انخفاضا بالاسعار على النفط، ما ولد سؤال" هل تصل أسعار النفط عالمياً إلى 50 دولارا للبرميل؟" .


وأشار إلى أن العديد من الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا كان يُنظر إليها على أنها مستهلكة محتملة للنفط والغاز في المستقبل، فقد أدى انهيار الممول الرئيس لها إلى انخفاض التوقعات المتعلقة بنمو الطلب على النفط مستقبلًا.


ونوه عقل إلى أن انهيار مصرف سيليكون فالي الامريكي تسبَّب بِرَدّات فعل تتصف بالذعر في سوق النفط، وانعكس ذلك على الأسعار، موضحاً أن الأزمة الأخيرة ولّدت مخاوف أكبر من أن الركود الاقتصادي صار سيناريو أكثر احتمالًا مقارنة بالفترة السابقة، وبات هناك موجة خوف تؤثّر في المستثمرين بالأسواق.


وختم عقل أن الاتفاق بين السعودية وإيران، خفّف من الضغوطات السياسية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، والتي تعدّ منطقة أساسية لصادرات النفط.


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