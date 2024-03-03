بعد أن شهدت الإرتفاع الأعلى في 2024 .. كم بلغت أسعار الذهب بالأردن الأحد ؟

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب بالأردن اليوم الأحد بعد ان شهدت ارتفاعاً الأكبر منذ مطلع العام وبمقدار 70 قرشاً للغرام .



ووفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات استقر سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 42.2 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 40.5 دينارا للشرءا منهم .



فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 37.7 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 34.7 دينارا للشراء منهم .



ووصلت سعر أونصة الذهب اليوم الى 2082 دولارا في التداولات العالمية .



واشار امين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب السبت لـ "الوكيل الإخباري" أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعا كبيرا حيث اقتربت من معدلات قياسية جديدة واغلقت الأسواق العالمية على سعر 2084 دولار للاونصة وهو الأعلى في عام 2024 .



واضاف ان بعض المراقبين يتوقعون ان يصل سعر الاونصة الى2100 واذا استقر حولها إلى فترة فربما تكون نقطة انطلاق إلى مستويات جديدة.

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