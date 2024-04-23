بعد انخفاض أسعارها .. تعرف على سعر ليرة الذهب في الاردن

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

سجلت أسعار الليرة الذهبية اليوم الثلاثاء انخفاضاً في الأردن وفق أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.وأضاف ديب لـ "الوكيل الإخباري" أنه بلغ سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 إلى 380 ديناراً، وسعر الليرة الرشادية وصل إلى 333 ديناراً، وذلك بعد أن وصلت أسعار ليرة الذهب لأرقام تاريخية.ولفت أن سعر الأونصة بلغ اليوم 2301 دولار، مشيرا أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير.