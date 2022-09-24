بعد انخفاض أسعار الذهب..تعرف على سعر الليرة الرشادي والانجليزي في الاردن

الوكيل الإخباري- أكدت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات أن سعر الذهب شهد ارتفاعا عند 1643 دولارا للأونصة عالميا .

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وقالت النقابة لـ "الوكيل الاخباري" إن سعر الليرة شهد انخفاضا كبيرا في الاسواق المحلية فقد بلغ سعر الليرة الانجليزي 273 دينارا والرشادي 241 دينارا.

وأوضحت أنه بلغ سعر الأونصة محليا اليوم السبت 1100 دينارا.



وانخفضت أسعار الذهب اليوم السبت عند أدنى مستوى لها في أكثر من عامين نصف في الأسواق المحلية، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 33.90 دينارا وعيار 24 عند 40.00 دينارا وعيار 18 عند 30.30 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.