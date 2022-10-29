بعد انخفاض الذهب في الأردن .. تعرف على سعر الليرة الرشادي والإنجليزي

الوكيل الإخباري-

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أكدت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات أن سعر الذهب انخفض حيث وصل سعر الأونصة عالمياً 1645 دولارا أما محلياً بلغ سعرها 1240 ديناراً .وقالت النقابة لـ "الوكيل الاخباري" إن سعر الليرة شهد انخفاضاً في الأسواق المحلية اليوم السبت فقد بلغ سعر الليرة الإنجليزي 271 دينارا والرشادي 237 دينارا.وانخفضت أسعار الذهب اليوم السبت في الأسواق المحلية 30 قرشاً ، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 33.80 دينارا وعيار 24 عند 39.90 دينارا وعيار 18 عند 30.10 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.