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الخميس، 08-02-2024 02:47 م

بعد جنون الذهب.. الفضة خيار المصريين الجديد لحفظ مدخراتهم

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الوكيل الاخباري - مع حالة النقص الشديد للعملة الصعبة في مصر، والتراجع الكبير في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في سوق الصرف الموازي، اتجه الأفراد لشراء الذهب بقوة في محاولة لحفظ قيمة مدخراتهم، ما جعل العملة الثمينة بعيدة عن متناول الكثيرين مع الارتفاع الكبير في أسعاره.اضافة اعلان


وتحصل المرأة المصرية عادة على هدية قيمة من المشغولات الذهبية أو ما يعرف باسم "الشبكة" عند خطوبتها، لكن نظرا لزيادة الطلب على المعدن النفيس نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف العملة فقد يحصل البعض منهن الآن على الفضة وليس الذهب.

وأدت التقلبات في سوق العملة الموازية، وحالة الفوضى في تجارة الذهب، اتجه البعض إلى اللجوء للفضة كوسيلة لحفظ قيمة مدخراتهم.

وانخفض الجنيه ما يقرب من 50 % مقابل الدولار منذ أوائل عام 2022، إذ تواجه البلاد نقصا متزايدا في تدفقات العملة الأجنبية.

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