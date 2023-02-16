بعد خسائر حادة.. الذهب يستعيد بريقه عالمياً

الوكيل الإخباري - استعادت أسعار الذهب بعض الزخم الخميس، مع تراجع الدولار، لكن احتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة مجددا أبقت المستثمرين على توتر.



وأظهرت بيانات أمس الأربعاء انتعاش مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في يناير، بعد انخفاضها شهرين متتاليين، مما يشير إلى استمرار متانة الاقتصاد على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض.

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وعززت أرقام مبيعات التجزئة القوية، جنبا إلى جنب مع بيانات صدرت الثلاثاء وأظهرت استمرار التضخم المرتفع في الولايات المتحدة الشهر الماضي، المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول.



تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0333 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1840.94 دولار للأونصة، بعدما سجل أدنى مستوى منذ أوائل يناير أمس الأربعاء.



وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1850.20 دولار.



وتثني أسعار الفائدة المرتفعة عن الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا، على الرغم من أنه يعتبر تحوطا ضد ارتفاع الأسعار.

سكاي نيوز