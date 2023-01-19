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ارتفاع الذهب عالمياً ويصل لـ 1910 دولار للأوقية

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الخميس، 19-01-2023 05:00 م

ارتفاع الذهب عالمياً ويصل لـ 1910 دولار للأوقية

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الوكيل الإخباري - صعدت العقود الفورية للذهب عالمياً خلال اللحظات الحالية عند مستويات قرب الـ 1910 دولار للأوقية مرتفعةً بنسبة 0.3%.

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وجاء ارتفاع الذهب بعد صدور بيانات البطالة وطلبات الاعانة الامريكية، حيث إن طلبات إعانات البطالة انخفضت، أي جاءت أقل من توقعات الأسواق، وأقل من الأسبوع قبل الماضي.


وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بقوة خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم ما يعادل 0.2%، ارتفاعًا إلى مستويات قرب الـ 1911 دولار للأوقية.

وتفاعلت الأسواق مع بيانات البطالة، حيث قلص الذهب الآن مكاسبه لكنه لم يتحول للخسائر. بينما قلص الدولار خسائره من ناحية أخرى، وبعد أن كان منخفضًا قبل صدور البيانات، تحول لمكاسب طفيفة بعد صدور البيانات. ( investing )

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