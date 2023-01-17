الأسواق تنقلب وأسعار الذهب تنخفض عالمياً

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار، رغم توقعات بإبطاء بنك الاحتياطي الفيدرالي لوتيرة رفع الفائدة في الاجتماع المقبل.

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وانخفضت العقود الفورية للذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في حدود 0.5% أو ما يعادل 8.5 دولار للأوقية نزولًا إلى مستويات 1907 دولار.



وفي المقابل تجاوزت خسائر المعدن الأصفر في العقود الآجلة خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء ما يزيد عن 12 دولارا أو 0.7% نزولا إلى مستويات دون الـ 1910 دولار للأوقية.



ويتوقع أغلب المحللين رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل . ( وكالات )



