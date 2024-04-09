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الثلاثاء، 09-04-2024 01:30 م

بعد سلسلة من الارتفاعات .. تعرف على سعر اقتناء ليرة الذهب في الأردن اليوم

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الوكيل الإخباري- استقر سعر ليرة الذهب الإنجليزية بوزن 8 غرامات عند 381 دينارا، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات عند 334 دينارا  في الأردن اليوم الثلاثاء وفقًا لما أفاد به أمين السر للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.

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وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي 5 دنانير.

 

وتشهد اسعار غرام الذهب والليرة الذهبية ارتفاعا كبيرا بشكل غير مسبوق في الاردن .


وبين ديب أن السبب الأساسي لهذا الارتفاع الكبير في سعر الذهب هو ارتفاع معدل التضخم، مما يعني بقاء الفائدة مرتفعة وتأثير ذلك على الاقتصاد، حيث ظهر ذلك في ظل تراجع هامشي لمؤشر أسعار الأسهم الأمريكية.

 




 

 


 

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