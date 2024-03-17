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الأحد، 17-03-2024 12:02 م

فرصة للإقتناء .. انخفاض 3 دنانير على سعر ليرة الذهب في الأردن

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الوكيل الإخباري-تراجعت أسعار الليرة الذهبية بأنواعها الإنجليزية والرشادية في الأردن بمقدار 3 دنانير، مع انخفاض سعر الغرام الذهب بمقدار 30 قرشاً للغرام يوم أمس.

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وبلغ سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات 352 ديناراً، فيما وصل سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات إلى 311 ديناراً، وفقاً لما أفاد به سليم ديب، أمين السر العام لنقابة أصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات.


وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير، مشيراً إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.


وأضاف أن سعر أونصة الذهب عند إغلاق الأسواق العالمية بلغ 2156.5 دولار، مما أدى إلى انخفاض طفيف بعد استقرار نسبي في الأسبوع، وانعكس هذا التراجع على أسعار الذهب محلياً.

 

واستقر سعر غرام الذهب 21 الأكثر طلبا اليوم عند سعر 43.4 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41.6 دينارا للشراء منهم 


 




 

 


 

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