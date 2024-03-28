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الخميس، 28-03-2024 12:24 م

مع الارتفاع الجديد على الذهب.. كم بلغ سعر الليرة في الأردن ؟

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الوكيل الإخباري- ارتفع سعر ليرة الذهب بأنواعها الانجليزية والرشادية بعد ارتفاع سعر غرام الذهب 40 قرشا اليوم الخميس في الاردن .

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ووصل سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات إلى 360  دينارا وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات الى 315 دينارا ، وفقا لما افاد امين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .

 

وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير، مشيرًا إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.

 

وبين ديب أن حركة المواطنين على طلب وعرض المصاغ الذهبي ضعيفة جدا في السوق المحلي نظراًُ لانشغالهم باحتياجات رمضان اضافة لتأثير حرب غزة على الأردنيين . 

 

واشار ديب أن اسعار الذهب المحلية تتأثر بتوقعات مؤشرات النمو والبطالة والتضخم في أمريكا مشيرا ان سعر الاونصة ارتفع الى 2200 دولارا ووصل الآن الى نحو  2196 في التداولات العالمية .

 




 

 


 

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