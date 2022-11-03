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الخميس، 03-11-2022 03:44 م

بنك إنكلترا يرفع الفائدة بأسرع وتيرة منذ 1989 بـ 75 نقطة أساس

بنك-انجلترا


الوكيل الإخباري - رفع بنك إنكلترا معدلات الفائدة للمرة الثامنة على التوالي بـ 75 نقطة أساس، ليكون هذا الارتفاع هو الأسرع وتيرة منذ عام 1989، ليصل سعر الفائدة إلى مستويات 3% لأول مرة منذ نوفمبر من العام 2008، وذلك في محاولة لمحاربة التضخم المتزايد.

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هذا وكانت توقعات المحللين تشير إلى رفع الفائدة بـ 75 نقطة أساس،  وذلك بعد ارتفاع معدل التضخم خلال سبتمبر ليسجل مستويات 10.1%، وصعود معدلات الرهن العقاري، الأمر الذي ضغط على الأسر البريطانية بشكل كبير.


وبعد تدخله الطارئ في شراء السندات الشهر الماضي والذي حال دون الانهيار المحتمل لسوق صناديق المعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة ، وفي ضوء انخفاض أسعار السندات الحكومية الناجم السياسة المالية لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس، أعاد بنك إنكلترا إحياء خطته لبدء بيع السندات السيادية البريطانية والتي بدأت الثلاثاء 1 نوفمبر.

 

CNBC

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