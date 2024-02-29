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الخميس، 29-02-2024 03:20 م

بوتين: روسيا ستصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم

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الوكيل الإخباري - أعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن ثقته في أن الاقتصاد الروسي سيتوسط أكبر أربعة اقتصادات عالميا في المستقبل القريب، مذكّرا بأن الاقتصاد الروسي أصبح الأول أوروبيا، والخامس عالميا. 

وأشار بوتين، في كلمة اليوم أمام أعضاء الجمعية الفيدرالية الروسية، إلى أن الاقتصاد الروسي نما في العام الماضي 2023 بوتيرة أعلى من نمو الاقتصاد العالمي ودول مجموعة السبع الكبار.

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وقال الرئيس الروسي: "تعد روسيا اليوم أكبر اقتصاد في أوروبا بناءً على معيار تعادل القوة الشرائية والخامسة على مستوى العالم. وتسمح وتيرة النمو في الاعتقاد أن روسيا ستصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم".
 

RT

 




 

 


 

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