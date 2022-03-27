بورصة الكويت تكسر حاجز 9 آلاف نقطة لأول مرة.. بدعم من الأسهم القيادية

الوكيل الاخباري- أغلق مؤشر بورصة الكويت الأول اليوم الأحد، مرتفعا 1.1% ليصل إلى 9020.6 نقطة، وهي المرة الأولى التي يصل فيها لمستوى فوق حاجز تسعة آلاف نقطة، بدعم من الأسهم القيادية لا سيما بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد البحريني وأجيليتي.



قال ميثم الشخص المحلل المالي لوكالة "رويترز"، إن ما حدث اليوم هو استمرار للارتفاع الذي بدأه المؤشر منذ فترة، مشيرا إلى تركيز التداولات على أسهم البنوك، في ظل ارتفاع أسعار النفط وسيولة قادمة للأسواق الخليجية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.



وتابع قائلاً: "الخليج أصبح هدفا للأموال الساخنة التي تبحث عن الأمان وتبحث عن الربح. البنوك تستحوذ على اهتمام المستثمرين الأجانب بسبب ارتفاع مكرر الربحية".

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