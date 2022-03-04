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الجمعة، 04-03-2022 04:49 م

أسواق المال العالمية تسجل تراجعا حادا جديدا

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الوكيل الاخباري - سجلت أسواق المال العالمية تراجعا حادا جديدا اليوم الجمعة مع دفع المعارك في أوكرانيا المستثمرين إلى العزوف عن شراء الأسهم.

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وانخفضت بورصة باريس 3,30 بالمئة متوجهة بذلك إلى أسوأ أسبوع لها منذ مارس 2020، بينما تراجعت بورصة فرانكفورت 3,38 بالمئة مقتربة من أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020.


وخسرت بورصة لندن 3 بالمئة بعيد الساعة 10,00 بتوقيت غرينتش، وميلانو 3,70 بالمئة.


وفي آسيا، وبعد خسارة تجاوزت 3 بالمئة، بعد إعلان أوكرانيا عن قصف منشأة نووية داخل أراضيها، وسجلت أسواق المال تحسنا طفيفا. فقد أغلقت بورصات طوكيو على تراجع نسبته 2,23 بالمئة وهونغ كونغ 2,25 بالمئة وشنغهاي 0,96 بالمئة.


وسبب نبأ قصف المنشأة الأوكرانية صدمة للمستثمرين، وقالت المحللة في مجموعة "سويسكوت" المصرفية، إيبيك أوزكارديسكايا إنه "لا رغبة في المجازفة في أسواق المال".


وأوضحت أوزكارديسكايا أن "أجواء السوق تجعل من غير المرجح أن يوظف المستثمرون أموالهم من دون حماية أنفسهم من خسارتها".

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