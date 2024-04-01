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الإثنين، 01-04-2024 03:41 م

بورصة عمان: أرباح عام 2023 هي ثاني أعلى أرباح حققتها الشركات تاريخياً

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الوكيل الإخباري - قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي بأن 142 شركة من الشركات المدرجة في بورصة عمان والملزمة بتقديم بياناتها السنوية عن الفترة المنتهية في 2023/12/31 قامت بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة ضمن المهلة المحددة والتي انتهت بتاريخ 2024/03/31 من خلال نظام الإفصاح الالكتروني XBRL، مشيراً إلى أنه قد تم منح شركات التأمين مهلة لغاية 2024/05/31 لتزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية لعام 2024 انسجاماً مع قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بهذا الخصوص. اضافة اعلان


وأوضح أن شركتي تأمين قامتا بتزويد البورصة بالبيانات المالية المطلوبة. وفي ضوء هذا الاستثناء فإن نسبة التزام بقية الشركات المدرجة بتزويد البيانات في الوقت المحدد بلغت 98%، حيث تظهر هذه النسبة مدى التزام الشركات المدرجة بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، كما تعكس التزام الشركات الأردنية بمبادئ ومعايير الإفصاح والشفافية بشكل عام.

وأضاف الوظائفي بأن الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة لعام 2023 للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان والتي زودت البورصة ببياناتها المالية السنوية بلغت  1916.7 مليون دينار مقارنة مع 2447.2 مليون دينار لعام 2022 بانخفاض نسبته 21.7% علماً بأنه تم استثناء أرباح شركات التأمين والتي تم منحها مهلة لنهاية شهر أيار من عام 2024 من أرباح سنتي المقارنة.

كما انخفضت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات لتصل إلى 2781.2مليون دينار لعام 2023 مقارنة مع 3377.9 مليون دينار لعام 2022، أي بانخفاض نسبته 17.7%. وعلى الرغم من هذا الانخفاض الذي حققته الشركات لعام 2023 مقارنة مع عام 2022 إلا أن أرباح عام 2023 تُعد ثاني أعلى أرباح حققتها الشركات تاريخياً.

ومن الناحية القطاعية، فقد ارتفعت الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة للقطاع المالي للشركات التي سلمت بياناتها بنسبة 12.9%، في حين انخفضت أرباح قطاع الخدمات بنسبة بلغت 17.0%، كما انخفضت أرباح قطاع الصناعة بنسبة 43.7%.

 




 

 


 

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