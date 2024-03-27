إصدار دليل الاستثمار في بورصة عمان

الوكيل الإخباري - أطلقت بورصة عمان "دليل الاستثمار في بورصة عمان" وذلك في إطار جهودها وسعيها المستمر لتعزيز ثقافة الاستثمار في سوق رأس المال، وتنمية المعرفة المتعلقة بالأسواق المالية.

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وأشار المدير التنفيذي للبورصة مازن الوظائفي، إلى أن أبرز المحاور التي شملها دليل الاستثمار هو التطرق في البداية إلى مزايا وحوافز الاستثمار في الأردن، ونبذة تاريخية عن سوق رأس المال الوطني وبورصة عمان، ومفهوم الاستثمار وأهم عناصر البنية الفنية والتشريعية في البورصة وسوق رأس المال الوطني، وإرشادات للبدء بالاستثمار في البورصة والخطوات اللازمة لبدء التداول في البورصة.



وأضاف أن الدليل يحتوي على أهم المعلومات التي يتوجب على المستثمر أن يعرفها ومنها ما يتعلق بحقوقه والبنود التي يجب أن تتضمنها الاتفاقية مع الوسيط وإمكانية متابعة حركات تداوله من خلال مركز إيداع الأوراق المالية، إضافة إلى أهمية متابعة الإفصاحات الصادرة عن الشركات المدرجة من خلال موقع البورصة ومن خلال نظام الإفصاح الإلكتروني.



كما تضمن الدليل معلومات تتعلق بأوقات التداول وعمولات التداول، وكيفية تصنيف الشركات في البورصة قطاعياً وحسب الأسواق، إضافة إلى الأرقام القياسية التي تحتسبها بورصة عمان والتـي تـدل علـى مسـتويات أسـعار الأسهم وتحدد الاتجاه العام للأسـعار، وتضمن الدليل أيضاً معلومات حول أهم الأنظمة الإلكترونية والتشريعات في بورصة عمان وفي سوق رأس المال الوطني.



كما تضمن الدليل نصائح للمستثمر تساعده في تحقيق أهدافه من الاستثمار وتخفيض المخاطر التي قد يتعرض لها عند اتخاذ قراره الاستثماري، وأهمها المحافظة على التنويع، وأن يطلع المستثمر على معلومات تتعلق باستثماره، وأهمية معرفة حقوقه، وأن لا يلتفت للشائعات، وأن يتابع المعلومات من خلال مصادرها الموثوقة.