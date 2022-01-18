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الثلاثاء، 18-01-2022 02:15 م

بورصة عمان تقرر تمديد مهلة توفيق أوضاع شركات الوساطة - وثيقة

هيئة الاوراق المالية


الوكيل الإخباري - قرر مجلس إدارة بورصة عمّان تمديد مهلة توفيق أوضاع شركات الوساطة المالية الأعضاء حتى تاريخ 2022/6/30 .

وبين تعميم أنه استثنى المتطلبات الفنية من قرار مجلس إدارة البورصة، إذ يجب على شركات الوساطة تحقيقها (المتطلبات الفنية) وفقاً للأطر الزمنية المحددة لها في وثيقة المتطلبات الإدارية والفنية، ومنها المتطلبات الفنية ذات الأولوية رقم (1) كتشغيل نظام إدارة الأوامر (OMS)، التي يجب الالتزام بتحقيقها في موعد أقصاه 2022/3/31.

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وشددت البورصة في التعميم على أنه في حال عدم تصويت الأوضاع وفقا لنظام العضوية فسيتم البدء بفرض العقوبات على الشركات المخالفة لأحكام التشريعات الصادرة عن البورصة عند انتهاء المهلة المذكورة استناداً إلى أحكام تعليمات التحقيق والتدقيق والتفتيش في البورصة.


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