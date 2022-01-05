زيادة رأسمال "الملكية الاردنية" في سوق الأوراق المالية غير المدرجة

الوكيل الإخباري - قالت بورصة عمّان، إنه اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء، ستتم زيادة رأسمال شركة عالية – الخطوط الجوية الملكية الأردنية (50 مليون سهم/دينار) في سوق الأوراق المالية غير المدرجة.

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وأضافت البورصة، في تعميم لها، نشرته على موقعها الالكتروني، إنه نظرا لاستكمال شركة عالية – الخطوط الجوية الملكية الأردنية المتداولة في سوق الأوراق المالية غير المدرجة كافة الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال بمقدار 50 مليون سهم/دينار ليصبح رأسمالها 324.610.470 سهم/ دينار. أرجو إعلامكم بأنه ستتم زيادة رأسمال الشركة المشار إليها في سوق الأوراق المالية غير المدرجة اعتبارا من صباح يوم الأربعاء 5/1/2022".





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