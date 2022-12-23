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الجمعة، 23-12-2022 12:11 م

بورصة قطر تسجل أول ارتفاع أسبوعي بعد سلسلة انخفاضات

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الوكيل الاخباري- تحول أداء بورصة قطر خلال تعاملات الأسبوع الماضي إلى الارتفاع بعد سلسلة انخفاضات متتالية شهدتها جلسات الأسابيع القليلة الماضية.

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وكشف التقرير الأسبوعي لتعاملات الأسهم القطرية خلال الأسبوع المنتهي والصادر اليوم الجمعة عن بورصة قطر، عن ارتفاع القيمة السوقية بقيمة 4 مليارات ريال ( 1.1 مليار دولار)، لتصل إلى نحو 623 مليار ريال، قياسا بمستواها في الأسبوع قبل الماضي، الذي بلغ 619 مليار ريال.


وأشار التقرير إلى أن قيمة تداولات الأسهم، سجلت نحو 1.28 مليار ريال، من خلال بيع وشراء ما يزيد على 326 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 49158 صفقة في جميع قطاعات التداول.


ووفقا للتقرير، سجل المؤشر العام لبورصة قطر، في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفاعا بنسبة 0.11 بالمئة، ليغلق عند 10988 نقطة.


ويترقب المستثمرون والمتعاملون في بورصة قطر، النتائج السنوية للشركات المساهمة التي سيتم البدء بإعلانها تباعا في مطلع العام المقبل.

 

بترا

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