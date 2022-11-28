الإثنين 28-11-2022
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الإثنين، 28-11-2022 10:08 م

الدولار يقود ارتفاعا جماعيا للعملات في مصر

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الوكيل الاخباري- شهدت أسعار الصرف وتحويل العملات أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين، تغيرا جديدا، تضمنه ارتفاع عدد كبير من العملات العالمية.

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وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، فقد تغيرت أسعار الصرف وتحويل العملات أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم في البنك المركزي، كالشكل الآتي:

- ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات الاثنين حيث سجل: 24.5367 جنيه للشراء/ 24.6167 جنيه للبيع.

- ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في ختام تعاملات الاثنين وسجل:

25.6875 جنيه للشراء/ 25.7810 جنيه للبيع.

- ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم أمام الجنيه في ختام تعاملات الاثنين وسجل:

29.6698 جنيه للشراء/ 29.7739 جنيه للبيع.

-تراجع سعر اليوان الصيني اليوم أمام الجنيه في ختام تعاملات الاثنين وسجل:

3.40 جنيه للشراء/ 3.42 جنيه للبيع.

روسيا اليوم

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