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الوكيل الاخباري
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الخميس، 28-04-2022 03:11 م

بورصة موسكو تبلغ أعلى مستوى في نحو أسبوعين

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الوكيل الاخباري-واصلت بورصة موسكو الارتفاع، خلال تعاملات اليوم الخميس، وصعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل فوق مستوى 2500 نقطة وذلك للمرة الأولى منذ 14 أبريل الجاري.

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وبحلول الساعة 13:10 بتوقيت موسكو، صعد مؤشر البورصة MICEX بنسبة 3.32% إلى 2504.74 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد صعد فوق مستوى 2500 نقطة للمرة الأولى في نحو أسبوعين.

كذلك ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.79% إلى 1057.13 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفي سوق العملات استمرت العملة الروسية بالارتفاع أمام نظيرتيها الأمريكية والأوروربية، وتراجع سعر صرف الدولار بنسبة 0.9% إلى 72.12 روبل في حين انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 0.16% إلى 75.4 روبل.

 

روسيا اليوم

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