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السبت، 17-07-2021 12:50 م

بينانس توقف تبادل العملات المشفرة عن بيع الإصدارات الرقمية من الأسهم

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الوكيل الإخباري - لن تقدم منصة بينانس بعد الآن نسخًا رقمية من الأسهم مثل آبل وتيسلا، حيث تواجه بورصة العملات المشفرة ضغوطًا متزايدة من المنظمين في جميع أنحاء العالم.

وقالت أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم من حيث حجم التداول في تدوينة إنها تنهي دعم الرموز المميزة للأسهم، وهي أصول تشفير مرتبطة بقيمة بعض الأسهم.

وعرضت بينانس الرموز المميزة من خلال شراكة مع CM-Equity AG، وهي شركة استثمارية مرخصة مقرها في ألمانيا.

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ووفقًا للمنصة، كان كل رمز مميزًا مدعومًا بالكامل من خلال الأسهم المملوكة لشركة CM-Equity AG.


وأوضحت المنصة أن الرموز المميزة للأسهم غير متاحة للشراء عبر موقعها الإلكتروني.


وتتوقف الشركة عن دعم أي رموز أسهم بعد 14 أكتوبر، ويمكن للمستخدمين بيعها أو الاحتفاظ بها خلال الـ 90 يومًا القادمة.


وقالت بينانس إن المستخدمين الأوروبيين قادرين على نقل ممتلكاتهم إلى بوابة جديدة من CM-Equity AG مخصصة لدعم المستخدمين المقيمين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) والمستخدمين المقيمين في سويسرا.

 

ويجري فتح هذه البوابة خلال عدة أسابيع قبل إغلاق بينانس جميع المراكز في 15 أكتوبر. وقالت الشركة إن القرار اتخذ لتحويل تركيزها التجاري إلى عروض منتجات أخرى.


وحذرت هيئة الرقابة المالية الألمانية في شهر أبريل المستثمرين من أن Binance قد انتهكت على الأرجح قواعد الأوراق المالية مع إطلاق الرموز المميزة للأسهم.

 

مضيفة أن الشركة تواجه غرامات محتملة بسبب عدم نشر نشرات المستثمرين للأدوات.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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