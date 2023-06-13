الذهب عالمياً يرتفع قبيل اجتماع الفيدرالي وبيانات التضخم الأميركية

الوكيل الإخباري - ارتفع الذهب عالمياً، اليوم الثلاثاء، مع انخفاض الدولار، لكن حركة الأسعار ظلت في نطاق ضيق إذ يترقب المتعاملون صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق اليوم وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي غدا بشأن السياسة النقدية.



وصعد الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1960.59 دولار للأونصة.



وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1974.60 دولار.



وتراجع الدولار 0.2% مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

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وذكر خبراء اقتصاديون أنه من المتوقع أن يُظهر مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين لشهر ايار الماضي تباطؤ في التضخم على أساس سنوي إلى 4.1 % مقارنة مع 4.9% في أبريل وزيادة شهرية نسبتها 0.2% انخفاضا من 0.4 % في الشهر السابق.

