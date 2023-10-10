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الثلاثاء، 10-10-2023 09:13 ص

الذهب عالمياً يواصل الارتفاع مع التصعيد بغزة

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الوكيل الإخباري - واصلت أسعار الذهب عالمياً ارتفاعها، اليوم الثلاثاء، غداة تحقيق مكاسب حادة، بفعل تزايد حالة عدم اليقين في السوق، جراء التصعيد في غزة.

وزادت التصريحات الحذرة الصادرة عن كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، على الدولار وعوائد السندات.

ويهدد الصراع بمزيد من التقلبات بالنسبة للمستثمرين، مما يزيد من حالة عدم اليقين قبل موسم أرباح الشركات وبيانات التضخم الأميركية الحاسمة هذا الأسبوع.

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ويُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، ولكن بما أنه لا يدر عائدا، فإنه يفقد جاذبيته عندما ترتفع أسعار الفائدة.


وتراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات بشدة عن أعلى مستوياتها في عام 2007. سكاي نيوز 

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