تحسن أداء مؤشرات الأسهم الأميركية 200 نقطة

الوكيل الاخباري- تحسن أداء مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الاثنين، أكثر من 200 نقطة مع بداية هذا الأسبوع الذي يرتجى اختلافه عن سابقه الذي شهد خسارة وتراجعا في الأداء.

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وارتفع مؤشر داو جونز، قبيل إغلاق اليوم، أكثر من 120 نقطة ليصل إلى 34480 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 60 نقطة ليصل الى 13655 نقطة.



أما مؤشر (S&P500) فارتفع أيضا نحو 15 نقطة، ليصل إلى 4420 نقطة، وكذلك ارتفع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، نحو 15 نقطة ليصل الى 1867 نقطة.



ومن الشركات التي ارتفعت أسهمها اليوم، بوينغ وأبل ومن قطاع البنوك، بنك غولدمان ساكس.



الى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي الخام "وست تكاس" عند 80 دولارا للبرميل الواحد.