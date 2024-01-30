تداول الدولار على نطاق ضيق اليوم قبيل قرار الفائدة

الوكيل الإخباري - أظهر بيانات التداول، اليوم الثلاثاء، إنه جرى تداول الدولار، ضمن نطاق ضيق مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وسط ترقب المتعاملين لقرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع بحثا عن أدلة حول الموعد الذي قد يخفض فيه البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة.

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وتستهل بيانات الوظائف في الولايات المتحدة اليوم، أسبوعا من البيانات المتعلقة بسوق العمل، والتي تبلغ ذروتها بصدور تقرير الوظائف الأميركية لشهر يناير الجمعة المقبلة.



وستعطي البيانات المرتقبة المزيد من المؤشرات حول حالة أكبر اقتصاد في العالم.



ومع توقع أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير، وستركز الأسواق على اللهجة التي سيتحدث بها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول في المؤتمر الصحفي، غداً الأربعاء، وأي تلميحات لخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

