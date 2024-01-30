اسواق العالم تستعد لاسبوع حافل بالقرارات أهمها اتجاه الفائدة الأمريكية

الوكيل الإخباري - يستعد المستثمرون في أسواق الأسهم العالمية لأسبوع حافل من القرارات الاقتصادية والنتائج الاقتصادية، أبرزها قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

اضافة اعلان



ومن المُقرر أن يُعلن الفيدرالي الأمريكي سياسته النقدية غداً الأربعاء، مع عدم توقع المتداولين خفض أسعار الفائدة، يتبعه بنك إنجلترا بإعلان قراره يوم الخميس.



ويشير صانعو السياسة الفيدراليون إلى أنهم قريبون من خفض أسعار الفائدة من خلال تعديل لهجتهم في البيان الذي يصدرونه بعد كل اجتماع، فيما زال بيانهم يشير إلى أنهم على استعداد للنظر في فرض زيادات أكثر في أسعار الفائدة، حيث يشير تغيير هذه اللهجة أو التخلي عنها إلى نهج جديد يركز على خفض أسعار الفائدة.



ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيس إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين، في محاولة لإبطاء الاقتصاد من أجل فرض سيطرة كاملة على التضخم.



بينما أظهر تقرير يوم الجمعة الماضية أن أداء مقياس التضخم الذي يفضل الفيدرالي استخدامه كان بالضبط كما كان متوقعاً في ديسمبر، وبلغ التضخم الإجمالي بهذا المقياس 2.6 %خلال الشهر.

وسيشهد هذا الأسبوع مجموعة أخرى من أرباح الشركات، بما فيها كبرى شركات التكنولوجيا في العالم.