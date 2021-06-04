تراجع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة لأدنى مستوى في أسبوعين، لتعمق خسائرها بعد التخلي سريعاً عن التداول فوق الحاجز الاقتصادي عند 1,900 دولار بفعل الصعود الواسع بمستويات الدولار الأميركي، قبل صدور بيانات هامة عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة.

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وبحسب وول ستريت جورنال، فقد تراجعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0,8 بالمئة إلى 1,855,48 دولار، الأدنى منذ 19 أيار الماضي، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,871,4 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 1,875,14 دولار.

المصدر : بترا