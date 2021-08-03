تراجع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الاخباري- تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لتتحرك في نطاق ضيق، إذ أمتنع المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة مركزين على بيانات مهمة للوظائف الأمريكية من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من الأسبوع.



ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1810.92 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:09 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1813.70 دولار للأونصة.



وقال كايل رودا المحلل لدى مؤسسة "آي جي ماركتس" إن "ثمة قدر كبير من الطاقة الفائضة في سوق العمل، إذا كان هناك شعور بأن مجلس الاحتياطي سيواصل إبقاء إعدادات السياسة ميسرة على الأمد المتوسط إلى الطويل، فهذه ديناميكية جيدة حقا للذهب، على الأخص إذا رأينا أن توقعات التضخم ما زالت مرتفعة نسبيا".



وتميل تدابير التحفيز الكبيرة إلى دعم الذهب، الذي يعتبر في المعتاد تحوطا من التضخم وعدم استقرار العملة.



وقال كريستوفر والر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي أمس الاثنين إن البنك المركزي قد يبدأ تقليص دعمه بحلول أكتوبر 2021 إذا أظهر التقريران الشهريان القادمان للوظائف زيادة التوظيف بواقع 800 ألف إلى مليون، كما يتوقع.

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المصدر: روسيا اليوم