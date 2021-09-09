الخميس 09-09-2021
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الخميس، 09-09-2021 11:34 ص

تراجع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الاخباري- تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إذ أثر ارتفاع الدولار ومخاوف بشأن النمو العالمي على الإقبال على المخاطرة.

وبحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1788.11 دولار للأونصة، ليحوم قرب أدنى مستوى في أسبوعين بلغه في الجلسة السابقة.

فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1789.70 دولار للأونصة بينما استقر الدولار، وهو ملاذ آمن منافس للذهب، بعدما صعد لثلاثة أيام متتالية.

وتترقب الأسواق قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي اليوم إذ من الممكن أن يتخذ خطوة رمزية نحو تخفيف المساعدات الاقتصادية الطارئة مع التأكيد في الوقت نفسه على استمرار الدعم السخي في الأعوام القادمة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.3 بالمئة إلى 23.88 دولار للأونصة. وزاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2256.69 دولار للأونصة.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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