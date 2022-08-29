 

 

الثلاثاء 30-08-2022
الوكيل الاخباري

سقوط 7 قذائف هاون على الأقل في المنطقة الخضراء في بغداد

وزير العمل يبحث تعزيز التعاون مع سريلانكا

ولي العهد ينشر صورا من احتفال الجيش الاثنين

رئيس الوزراء العراقي يوجه قوات الأمن بمنع إطلاق النار على المتظاهرين

يوم وظيفي بجامعة العلوم والتكنولوجيا لخريجي كلية الزراعة

الأمانة وبلدية رام الله تعقدان جلسات تشاركية لتبادل الخبرات

الذكرى العشرون لوفاة الأمير زيد بن شاكر تصادف غدا

التربية تكشف عن حاجتها لـ 10 آلاف معلم

وزارة التربية تكشف مستجدات دوام المدارس

الملك يرعى احتفال الجيش لتسليم علم القائد الأعلى وراية الثورة العربية الكبرى

 
الإثنين، 29-08-2022 04:43 م

تراجع أسعار الذهب عالميا

1661777829085
 
 


الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الاثنين، لأدنى مستوى في خمسة أسابيع، لتعمق خسائرها في طريقها للتخلي عن التداول فوق مستويات 1700 دولار للأونصة، بفعل التعليقات الأخيرة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

اضافة اعلان

 

وبجسب وول ستريت جورنال أدت تلك التعليقات الإيجابية عن قوة الاقتصاد الأميركي إلى المزيد من عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار متاح، إذ القفزة الواسعة في تسعير احتمالات زيادة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس لثالث مرة في أيلول المقبل.


وانخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.9بالمئة إلى 1720.60 دولار، الأدنى منذ 27 تموز الماضي، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1736.24، وسجلت أعلى مستوى عند 1738.48 دولار.


إقرأ ايضا
1655995527639-780x470

الفاتورة النفطية للمملكة تقفز إلى 1.7 مليار دينار خلال 6 أشهر

8202222115123388514849

خلال 6 ساعات.. ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن

HAMawrT0PnMunKrAmwuYBwEJdQo2RCHZDD7QWvL6

ارتفاع صادرات المملكة 45.5% خلال 6 اشهر

630c9ba51253d

اللجنة التوجيهية لصندوق دعم الصناعة تعقد اجتماعها الأول الثلاثاء

1685713

التأهب لرفع الفائدة يصعد بالدولار عند أعلى مستوى في 20 عاما

ااا

الذهب يتراجع لأدنى مستوى في شهر بسبب تشديد السياسة النقدية

أخبار متعلقة
ذهب2

انخفاض حاد في أسعار الذهب عالمياً

000713bf-سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.

تراجع أسعار الذهب عالمياً

23444-2

الذهب يتراجع عالمياً مسجلاً أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع

1660825490821

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

Vr0oPJCHasV6Q0n9022kpfepk30vIrooHbZfI1SW

تراجع أسعار الذهب عالميا

8202279120357200877 (1)

أسعار الذهب الاثنين في المملكة