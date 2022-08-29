تراجع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الاثنين، لأدنى مستوى في خمسة أسابيع، لتعمق خسائرها في طريقها للتخلي عن التداول فوق مستويات 1700 دولار للأونصة، بفعل التعليقات الأخيرة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

اضافة اعلان

وبجسب وول ستريت جورنال أدت تلك التعليقات الإيجابية عن قوة الاقتصاد الأميركي إلى المزيد من عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار متاح، إذ القفزة الواسعة في تسعير احتمالات زيادة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس لثالث مرة في أيلول المقبل.



وانخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.9بالمئة إلى 1720.60 دولار، الأدنى منذ 27 تموز الماضي، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1736.24، وسجلت أعلى مستوى عند 1738.48 دولار.

