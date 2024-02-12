تراجع أسعار النفط عالمياً اليوم

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط عالمياً في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، بعد أن قالت "إسرائيل" إنها أنهت سلسلة من الضربات على جنوب قطاع غزة، مما هدأ قليلا المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط.

اضافة اعلان



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا، بما يعادل 0.5 % إلى 81.76 دولار للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا، أو 0.6% إلى 76.38 دولار للبرميل.



ودفعت المخاطر الجيوسياسية بما في ذلك المخاوف من اتساع نطاق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في جميع أنحاء المنطقة واحتمال انقطاع إمدادات النفط من الشرق الأوسط الأسعار إلى الارتفاع بنحو 6 بالمئة الأسبوع الماضي.



وظلت المخاوف بشأن الإمدادات في الشرق الأوسط مرتفعة نسبيا، فقد هدأت الأنباء الواردة من الولايات المتحدة بعض المخاوف.

