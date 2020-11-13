تراجع أسعار النفط عالميًا

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط مع افتتاح السوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة، لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي بفعل استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح والارتفاع المفاجئ في المخزونات التجارية في الولايات المتحدة.

اضافة اعلان



وسجل أعلى مستوى عند 40,92 دولار، وانخفض خام برنت قرابة 1.4% إلى مستوى 42,70 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 43,31 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 43,38 دولار.



وتراجع الخام الاميركي بنسبة 1.8% إلى مستوى 40,18 دولار، من مستوى الافتتاح عند 40,91 دولار.

المصدر : بترا

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





