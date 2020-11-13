الجمعة 13-11-2020
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الجمعة، 13-11-2020 04:58 م

لليوم الثالث على التوالي

تراجع أسعار النفط عالميًا

نفط
أحد حقول النفط


الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط مع افتتاح السوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة، لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي بفعل استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح والارتفاع المفاجئ في المخزونات التجارية في الولايات المتحدة.

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وسجل أعلى مستوى عند 40,92 دولار، وانخفض خام برنت قرابة 1.4% إلى مستوى 42,70 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 43,31 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 43,38 دولار.


وتراجع الخام الاميركي بنسبة 1.8% إلى مستوى 40,18 دولار، من مستوى الافتتاح عند 40,91 دولار.

 

المصدر : بترا

 

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