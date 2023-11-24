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الجمعة، 24-11-2023 12:29 م

تراجع أسعار النفط في تعاملات الجمعة

نفط


الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسط محاولات التكهن بما سيسفر عنه اجتماع أوبك+ المرتقب يوم الخميس المقبل.

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وفي خطوة مفاجئة، قررت أوبك+ تأجيل اجتماعها الذي كان مزمع انعقاده يوم الأحد المقبل حتى يوم الخميس، وذلك بدون الكشف عن السبب وراء التأجيل.


وكانت خطوة التأجيل قد تسببت في البداية بتراجع حاد لأسعار النفط، إذ وصلت وتيرة الخسائر إلى 4 بالمئة، لكن الأسعار قلصت خسائرها، وتتجه حالياً لأول مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


وفيما يتعلق بالأسعار، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.15 بالمئة إلى 81.30 دولار للبرميل.


كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.95 بالمئة مسجلة 76.35 دولار للبرميل.


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