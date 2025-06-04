كندا.. حرائق الغابات تلتهم 400 منزل وتجبر الآلاف على النزوح

وأفادت صحيفة "ريجينا ليدر بوست" في 30 مايو أن حكومة المقاطعة أعلنت حالة الطوارئ بسبب انتشار الحرائق بسرعة، مما استدعى إخلاء أكثر من 8000 شخص في ذلك الوقت.
وصرح رئيس وزراء المقاطعة، سكوت مو، بأن عدد الذي جرى إخلائهم قد يرتفع إلى 15 ألف شخص في الأيام المقبلة.
وتشير أحدث البيانات الصادرة عن وكالة السلامة العامة في ساسكاتشوان إلى وجود 21 حريقا نشطا في المنطقة، بينها 8 حرائق لا تزال خارج نطاق السيطرة.
يذكر أن موسم حرائق الغابات في كندا بدأ في 3 مايو مع تسجيل أول بؤر في مقاطعة ألبرتا، وامتدت الحرائق بسرعة إلى مناطق أخرى.
وفي 13 مايو، اجتاح حريق غابات شمال غرب مانيتوبا مساحة تقدر بـ 42 ألف هكتار. ولا تزال عدة مقاطعات كندية تعاني من نشوب حرائق متفرقة حتى الآن.
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