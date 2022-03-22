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الثلاثاء، 22-03-2022 02:44 م

تراجع عجز الميزانية البريطانية

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الوكيل الاخباري-  تراجع العجز في الميزانية البريطانية في شباط الماضي مقابل الشهر نفسه من العام الماضي.

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وقال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني اليوم الثلاثاء، إن صافي اقتراض القطاع العام، باستثناء بنوك القطاع العام، وصل إلى 1ر13 مليار جنيه إسترليني في شباط، وهو أقل بـ 4ر2 مليار جنيه إسترليني على أساس سنوي.


واضاف ان صافي الاقتراض في السنة المالية حتى شباط بلغ 4ر138 مليار جنيه إسترليني، وهو ثالث أعلى مبلغ اقتراض لمثل هذه الفترة منذ أن بدأت السجلات الشهرية في 1993، مشيراً إلى ان هذا المبلغ كان أقل من نصف الـ9ر290 مليار جنيه إسترليني التي جرى اقتراضها في نفس الفترة من العام الماضي.

 

بترا

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