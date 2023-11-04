"ضمان": تحسن مناخ الاستثمار بالأردن ونمو قياسي للتدفقات والمشاريع الأجنبية

الوكيل الإخباري - كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن تحسن نسبي لمناخ الاستثمار بالأردن بفضل الإجراءات التي اتخذتها المملكة خلال العام الماضي 2022 والتي أثمرت عن تحقيق نمو قياسي في تدفقات ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بنسبة وصلت الى 83 بالمئة.

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وقال المدير العام للمؤسسة عبد الله أحمد الصبيح أن الأردن شهد استقرارا نسبيا في التصنيف السيادي، ما بين BB و B بمستوياته المختلفة من قبل وكالات التصنيف الائتماني الأربع الرئيسية في العالم مع تباين النظرة المستقبلية ما بين مستقرة وسلبية وإيجابية.



وأضاف الصبيح، أن متوسط ترتيب المملكة عالمياً وعربياً شهد تحسناً في المجمل في مؤشرات تقييم مخاطر الدولة الصادرة عن الوكالات الدولية المتخصصة.



وفيما يتعلق بالبيئة التشريعية والتنظيمية، لفت الصبيح إلى أن المملكة شهدت تبايناً في متوسط ترتيبها في 5 مؤشرات رئيسية، حيث تحسنت بمؤشر الحكومة الالكترونية، وشهدت استقراراً في مؤشري الحوكمة الالكترونية واتفاقيات الاستثمار الثنائية، في المقابل تراجع ترتيبها بمؤشرات الحرية الاقتصادية، ومدركات الفساد رغم حلولها في مراكز متقدمة عالميا في تلك المؤشرات.



وعلى صعيد محور عناصر الإنتاج، بين الصبيح أن المملكة شهدت تحسناً في متوسط ترتيبها في 6 مؤشرات لتقييم عناصر الإنتاج، حيث تحسن ترتيبها عالميا بمؤشرات عوائد الموارد الطبيعية من الناتج، والتنافسية المستدامة، والطاقة، والمعرفة العالمي، والابتكار العالمي، بينما تراجع ترتيبها بمؤشر تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

