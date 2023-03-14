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الثلاثاء، 14-03-2023 09:24 ص

تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية بعد تحسن مؤقت

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الوكيل الإخباري - أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية على تراجع جديد الليلة الماضية، بعد تحسن في بداية اليوم لم يمكنها من الاستمرار، لكن مؤشر نازداك أغلق على ربح.

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وأدت الأزمة المصرفية التي نجمت عن انهيار بنك وادي السيلكون وبعده بنك سيغنيشر إلى حيرة بشأن ماذا سيفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار رفع سعر الفائدة ومعالجة التضخم.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي المتوسط، 90 نقطة ليصل إلى 31819 نقطة، فيما استقر مؤشر (S&P500) عند 3855 نقطة، بعد خسارته 5 نقاط.


أما مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، فارتفع تقريبا 50 نقطة، ليصل إلى 11188 نقطة.


إلى ذلك، تراجع سعر نفط "وسترن تكساس" الخام ووصل إلى 74 دولارا للبرميل الواحد.

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