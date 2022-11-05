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السبت، 05-11-2022 03:55 م

تراجع هائل في إيرادات تويتر بعد انسحاب المعلنين

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الوكيل الإخباري - قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أمس الجمعة، إن مخاوف الشركات المعلنة بشأن تحديث المحتوى على تويتر قد تسببت "في تراجع ضخم في إيرادات" المنصة، حتى على الرغم من عدم إجراء أي تغييرات.

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وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس الجمعة، أن تصريحات ماسك جاءت بعد أن أعلنت علامات تجارية من بينها "أودي" و"فايزر" و"جنرال ميلز" أنها تعتزم تعليق الإنفاق بشكل مؤقت على المنصة، أثناء انتظارها لرؤية كيف ستتطور في عهد قيادة ماسك.


كان ماسك الذي يصف نفسه بأنه مدافع عن حرية التعبير، قد صرح بأنه يريد تغيير طريقة تعامل الموقع الإلكتروني مع المحتوى المثير للجدل، بينما جدد تأكيده للشركات المعلنة أنه لا يريد تحويل المنصة إلى "جحيم مجاني للجميع، بحيث يقال أي شيء دون عواقب".

 

الاقتصادية

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